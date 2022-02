Lazio, Sarri e Luis Alberto in coro: "Battere il Porto non è impossibile"

Redazione

Le parole di Sarri



“In casa, il Porto sta facendo dei risultati straordinari e la gara d’andata ci ha detto che la partita è difficilissima, ma non impossibile. I

Immobile? Vedremo, è stato fermo solo una settimana, non viene da un lungo stop.

“Queste sono partite in cui occorre avere grande lucidità mentale, la prima attenzione va sulla fase difensiva, se andiamo all’assalto senza essere lucidi compromettiamo la gara. Serve grande attenzione, abbiamo la qualità per risolverla in ogni momento. Non dobbiamo diventare nervosi se non riusciamo a sbloccare il risultato”.

“L’infortunio di Pedro sembra meno grave del previsto, poi non so i tempi di recupero precisi. Se facesse cure cortisoniche starebbe fuori 15 giorni per colpa dell’antidoping. Nel calcio di oggi le regole vietano più di curarsi che non di doparsi. Non lo ritengo giusto. Negli sport non ho mai visto uno dopato col cortisone”.

Parola a Luis Alberto

“Stiamo bene, siamo felici e i risultati aiutano in questo senso. Lavoriamo tutti nella stessa direzione, è la cosa più importante. Vogliamo fare una bella gara domani, poi penseremo a domenica. Sarà una partita dura, contro una squadra che gioca e pressa bene. Abbiamo provato a uscire con la palla, ci siamo riusciti tante volte e abbiamo trovato spazio. Ce la possiamo fare”.