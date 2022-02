I giovani salvano la Roma, con il Verona finisce 2-2 dopo una partenza shock

Redazione

19 Febbraio 2022 - 20.01 Globalsport

Preroll

Nel momento forse più nero della stagione è toccato alla Linea verde riacciuffare per i capelli una Roma che ha sbandato paurosamente contro il Verona.

Un primo tempo disarmante, aperto dal gol di Barak dopo 5 minuti e dal raddoppio di Tameze al 20’, aveva mostrato la parte peggiore della squadra di Mourinho, senza idee e con un atteggiamento al limite dell’indolenza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Andati al riposo sullo 0 a 2, i giallorossi sono tornati in campo con una convinzione diversa, grazie anche all’ingresso dei giovani Volpato, Bove e Zalewski (un primavera il primo, aggregati da tempo alla prima squadra gli altri due, ndr). Ed è stato proprio Christian Volpato a segnare il suo primo gol in A e quello della speranza per gli oltre 35mila accorsi all’Olimpico. La scossa di gioventù è arrivata a destinazione, e pur senza grandi idee tattiche la Roma è sembrata rivitalizzata rispetto al primo tempo.

Middle placement Mobile

Il gol di Bove ha suggellato una serata particolare: quando il fondo sembrava a un passo, il futuro ha dato un segnale di fondamentale importanza a tutta la squadra.

Dynamic 1

Le assenze – ben nove tra titolari e riserve – hanno pesato ma non bastano per raccontare le estreme difficoltà della squadra di Mourinho. Restano le lacune di un Roma che proprio non riesce ad avere un’identità chiara ed evidente. I 10 punti nelle ultime 8 partite non sono di certo il miglior biglietto da visita per entrare nella zona più calda della stagione.

Il Verona, dal canto, suo, ha subito l’ennesima rimonta della stagione. Dopo un primo tempo dominato, gli uomini di Tudor avrebbero potuto gestire la partita senza correre tutti quei rischi che nella ripresa l’hanno costretta a rinunciare a 3 preziosi punti.