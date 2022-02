La Mercedes svela la nuova W13, Hamilton non vede l'ora: "Pronto per vincere il mondiale"

redazione

La Mercedes torna alla tradizione e in occasione della presentazione della nuova W13 ha svelato la sua classica livrea argentata, dopo le ultime due stagioni passate in abito nero.



Prima di parlare della nuovo monoposto, Lewis Hamilton ha voluto precisare alcune cose sul suo futuro: “Non ho mai detto che mi sarei ritirato, mai e poi mai. Amo fare quello che faccio ed è un grande privilegio lavorare con questo gruppo di persone. E’ stato ovviamente un momento difficile per me e avevo davvero bisogno di fare un passo indietro. Naturalmente, ogni singolo individuo all’interno di questa squadra ha lavorato con l’obiettivo finale di vincere il campionato del mondo, alzare ancora l’asticella e fare qualcosa che nessun altro ha mai fatto prima».

How epic was this moment, Team! 🤩🤩 pic.twitter.com/NDJlD0mcoh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

“La mentalità del team è sempre stata la stessa negli ultimi anni, il conteggio dei punti riparte da zero – ha detto Toto Wolff – Non c’è niente degli anni precedenti che ci farà vincere il titolo. Nessun credito da prendere e nessun diritto acquisito. Come ogni anno siamo scettici, anche se abbiamo fatto un lavoro abbastanza buono, questa è la mentalità giusta. Questa è una macchina incredibile e spero che lo sia anche quando la porteremo in pista”

The return of the Silver Arrows. 🤍 Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. 🤩 pic.twitter.com/NsuEBvbkbK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

All’esordio invece Geoerge Russell: “Ho visto Lewis lavorare quando ero un pilota junior e sarà abbastanza naturale essere suo compagno di squadra. Ci aspetta una stagione emozionante, per tutti noi e per la Formula 1 in generale”.