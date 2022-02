Sport oggi in tv e streaming: in Europa League Barcellona-Napoli. In campo anche Lazio e Atalanta

Redazione

17 Febbraio 2022

Televisione e streaming: ecco dove si possono vedere oggi il calcio e gli altri sport.

12.30 CALCIO (Campionato Primavera) – Verona-Spal (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

12.30 TENNIS – ATP 250 Doha, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

13.00 TENNIS – ATP 250 Marsiglia, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

13.00 CICLISMO – Vuelta a Andalucia, seconda tappa: Archidona-Alcalà la Real (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.10; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.15 CICLISMO – Volta ao Algarve, seconda tappa: Albufeira-Foia (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 17.00)

14.30 CALCIO (Campionato Primavera) – Bologna-Lecce (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

15.40 GOLF (PGA Tour) – The Genesis Invitational, primo giro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 22.00)

16.00 JUDO – Grand Slam a Tel Aviv, Final Block (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now) Tv)

17.00 CALCIO (Serie C) – Olbia-Reggiana (diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.00 VOLLEY (Champions League, fase a gironi) – Hebar-Roeselare (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

17.30 VOLLEY (Champions League, fase a gironi) – Berlin Recycling Volleys-Zenit San Pietroburgo (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

18.00 CALCIO (Serie C) – Juventus U23-Piacenza (diretta tv su diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

18.00 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Trieste-Tortona (diretta tv su Eurosport 2, RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Barcellona-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Borussia Dortmund-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport Footbal, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Sherif Tiraspol-Sporting Braga (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Zenit San Pietroburgo-Betis Siviglia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Conference League, andata sedicesimi di finale) – Fenerbahce-Slavia Praga (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Conference League, andata sedicesimi di finale) – Tre partite: Midtjylland-PAOK, PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv, Rapid Vienna-Vitesse (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

19.00 VOLLEY (SuperLega) – Milano-Modena (diretta streaming su Volley World Tv)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Jesenice-Cortina (non è prevista diretta tv/streaming)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Olimpija-Valpusteria (non è prevista diretta tv/streaming)

19.50 ATLETICA – World Indoor Tour a Lievin, con Marcell Jacobs sui 60 metri: batterie ore 19.50, finale ore 21.30 (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Costa Masnaga-Moncalieri (diretta streaming su LBF)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Ritten-Lustenau (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (EuroCup) – Bourg-Gran Canaria (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 VOLLEY (Champions League, fase a gironi) – Benfica-Vojvodina (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

20.30 TENNIS – ATP 500 Rio de Janeiro, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv). Sonego-Kecmanovic (ore 16.30), Berrettini-Monteiro (terzo incontro dalle ore 16.30)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Asiago-Fassa (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Virtus Bologna-Brindisi (diretta tv su Eurosport 2, RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Atalanta-Olympiakos (diretta tv su TV8, Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Porto-Lazio Barcellona-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Lipsia-Real Sociedad (diretta tv su Sky Sport Footbal, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Siviglia-Dinamo Zagabria (diretta tv su Sky Sport 255 diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Conference League, andata sedicesimi di finale) – Leicester-Randers (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Conference League, andata sedicesimi di finale) – Celtic Glasgow-Bodo/Glimt, Marsiglia-Qarabaq, Sparta Braga-Partizan Belgrado (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Serie C) – Pescara-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)