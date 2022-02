Ferrari, Elkann: "La nuova F1-75 è il meglio dell'innovazione, ora tocca a Binotto e ai piloti"

Redazione

Svelata la nuova Ferrari, i tifosi sognano, la voglia di tornate sui massimi livelli è tanta. La Ferrari vuole lottare per i titolo con Mercedes e Red Bull, ed il numero uno della rossa John Elkann sa che c’è una storia da onorare: “La Ferrari è l’unico Team che ha partecipato ad ogni stagione della Formula Uno – ha sottolineato il presidente della scuderia italiana – ed è stata un benchmark per gli altri in 90 anni di motorsport. La F1-75 rappresenta il meglio dell’innovazione che il Team e il suo spirito potessero concepire in termini di performance”.

La macchina lascia ben sperare, ora il team dovrà metterci del suo: “Abbiamo la responsabilità di portare il logo dei 75 anni – ha detto Elkann – con tutte le aspettative dei nostri tifosi. Il resto è nelle mani di Binotto, dei piloti e del Team. Vogliamo scrivere un nuovo capitolo della storia della Formula Uno”. Così il presidente della Ferrari, John Elkann, durante la presentazione della nuova F1-75″.