Napoli, Politano e Lobotka out contro Barcellona e Cagliari

14 Febbraio 2022

Politano e Lobotka salteranno le prossime due gare ufficiali: andata col Barcellona in Europa League e trasferta di Cagliari in campionato. L’assenza dell’esterno d’attacco fa il paio con quella di Lozano, assente per la lussazione della spalla.

Elongazione al polpaccio per Politano, leggera lesione al bicipite femorale per Lobotka

Il Napoli ha comunicato l’esito degli esami strumentali, ai quali si sono sottoposti i due calciatori: “Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”. Ci vorranno circa due settimane per rivederli in campo.