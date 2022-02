Il Senegal in festa: è campione per la prima volta nella storia

Redazione

6 Febbraio 2022

Il Senegal è campione d’Africa per la prima volta nella sua storia. La squadra capitanata da Koulibaly ha alzato al cielo del Camerun la coppa d’Africa dopo una lunghissima finale contro l’Egitto, conclusa solo ai calci di rigore dopo lo 0 a 0 dei 120′ regolamentari.



Di Manè il rigore decisivo, che aveva sbagliato un penalty nei primi minuti di gara. In lacrime Mohamed Salah, che non è riuscito a partecipare alla lotteria dei rigori. Per il capitano del Senegal, Kalidou Koulibaly, sono arrivati anche i complimenti via social del Napoli.