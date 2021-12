Dopo aver preso il Covid e dopo i problemi polmonare il no-vax Kimmich cede: si farà vaccinare

globalist

12 Dicembre 2021

Alla fine con le buone o con le cattive (ma soprattutto con le cattive, si è convinto.

Il calciatore tedesco Joshua Kimmich, una delle stelle del Bayern Monaco, ha annunciato oggi che sarà vaccinato contro il coronavirus dopo la controversia che ha causato il suo rifiuto iniziale, secondo quanto riportato dall’emittente tedesca Zdf.

“In generale è stato difficile per me affrontare le mie paure e le mie preoccupazioni, ed è per questo che sono stato indeciso per così tanto tempo”, ha riconosciuto il giocatore alla televisione pubblica. Kimmich ha suscitato un ampio dibattito nazionale quando ha confermato a ottobre di non essere stato ancora vaccinato a causa delle preoccupazioni per gli effetti a lungo termine. È stato poi messo in quarantena per circa un mese per aver avuto stretti contatti con persone infette e successivamente per aver contratto il virus Sars-CoV-2.

Ora è risultato negativo, ma non è al top della forma, quindi non giocherà più quest’anno. “Sono felice che il mio confinamento causato dal coronavirus sia finito. Mi sento molto bene, ma non riesco ancora ad allenarmi completamente a causa di lievi infiltrazioni nei polmoni”, ha detto il 26enne.

“Pertanto, farò un allenamento di riabilitazione e non vedo l’ora di tornare completamente in azione a gennaio”, ha aggiunto. La sua ultima partita è stata il 6 novembre, poiché ha perso le partite del Bayern in tutte le competizioni e anche due partite di qualificazione della Germania per la Coppa del Mondo 2022.

Fino a poche settimane fa Kimmich e altri quattro giocatori del Bayern non erano vaccinati e a quanto pare non percepivano lo stipendio durante il periodo in cui erano in quarantena a causa del contatto con persone contagiate. Le dichiarazioni di Kimmich hanno suscitato polemiche in un Paese che sta lottando per aumentare i tassi di vaccinazione tra la popolazione.