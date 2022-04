Dimartedì, ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 5 aprile 2022

GdS

5 Aprile 2022 - 14.46 Giornale dello Spettacolo

Dimartedì torna stasera, martedì 5 aprile 2022, con la conduzione di Giovanni Floris: la puntata di stasera verterà totalmente sui principali temi dell’attualità, soprattutto la guerra in Ucraina. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della serata di oggi.

A Dimartedì non mancheranno naturalmente servizi, reportage e dibattiti di riflessione su ciò che sta accadendo in Ucraina, dove da oltre un mese esercito e popolazione resistono sotto gli incessanti bombardamenti russi. Ci sarà spazio anche per focus e approfondimenti sul carovita, sulla crisi energetica, sulla situazione politica italiana, sull’andamento della pandemia di COVID-19 e tanto altro.

Spazio inoltre ai consueti appuntamenti con gli opinionisti fissi del talk di La7. Nella puntata in onda stasera torneremo ad ascoltare i consigli degli esperti di diMartedì per contrastare la pandemia e sui comportamenti da adottare per abbassare drasticamente il pericolo di contagio.

Come ogni martedì ci sarà anche il momento degli immancabili sondaggi IPOS di Nando Pagnoncelli che – percentuali alla mano – “fotograferà” l’opinione degli italiani sui temi più importanti dell’attualità italiana e internazionale.

La7 non ha ancora ufficializzato gli ospiti di questa sera.