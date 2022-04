L'Agenzia spaziale russa: "Stop ai progetti congiunti fino alla revoca delle sanzioni contro di noi"

globalist

2 Aprile 2022 - 15.44

La guerra arriva anche nello spazio: il direttore dell‘Agenzia spaziale della Russia ha affermato che il ripristino dei normali legami tra i partner della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e altri progetti spaziali congiunti sarebbe possibile solo una volta revocate le sanzioni occidentali contro Mosca.

Dmitry Rogozin, il capo di Roscosmos, ha affermato in un post sui social che lo scopo delle sanzioni è “uccidere l’economia russa e far precipitare il nostro popolo nella disperazione e nella fame, per mettere in ginocchio il nostro Paese. Non ci riusciranno, ma le intenzioni sono chiare”.

“Ecco perché credo che il ripristino delle normali relazioni tra i partner della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e altri progetti sia possibile solo con la rimozione totale e incondizionata delle sanzioni illegali”, ha affermato Rogozin.