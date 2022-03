globalist

16 Marzo 2022 - 18.10

Preroll

Coronavirus, il covid non arretra nel Lazio. Sono 98.457 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.030 ricoverati, 69 in terapia intensiva e 97.358 in isolamento domiciliare.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.051.097 e i morti 10.611 su un totale di 1.160.165 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.