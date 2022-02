Fusione nucleare, nuovo record per l'esperimento Eurofusion: "Abbiamo creato una ministella per 5 secondi"

globalist

9 Febbraio 2022 - 17.04

C’è un primo, significativo risultato nel programma sperimentale europeo di fusione nucleare Jet: sono stati realizzati 59 megajoule in 5 secondi, più del doppio di un precedente test, una potenza di fusione media di circa 11 megawatt. Non fatevi impressionare dai nomi: si tratta di una quantità di energia sufficiente a riscaldare l’acqua di 60 bollitori da tè, ma è un passo avanti molto importante: il risultato cui si tende infatti è quello di ottenere “l’energia dell’interno del sole”, una fonte di energia potenzialmente illimitata e a basso prezzo.

Un esperimento che molti vedono come una salvezza, dati i danni ecologici ed economici delle energie ricavate dai combustibili fossili. Joe Milnes, alla guida delle operazioni, ha dichiarato: “Abbiamo dimostrato che possiamo creare una mini-stella dentro la nostra macchina e tenerla accesa per 5 secondi ad alto livello. Entriamo in una nuova dimensione”.

L’esperimento è guidato dal consorzio Eurofusion, si è svolto in Inghilterra tramite il Jet (Joint European Torus) e vi partecipa anche l’Italia tramite Enea. Il nostro paese riceverà il 16% del contributo europeo, pari a circa 90 milioni di euro. Il Consorzio Eurofusion può contare su circa 4.800 scienziati provenienti da 28 Stati europei (i 25 Paesi Ue più Regno Unito, Svizzera e Ucraina).

Che cos’è la fusione nucleare

Da non confondere con la ‘fissione nucleare’, che è il suo esatto opposto, la fusione consiste nel fondere atomi di idrogeno (nel caso di Jet, deuterio e trizio, isotopi dell’idrogeno) per sprigionare una grande quantità di energia, cioè quello che accade all’interno del Sole come di tutte le stelle.

La fissione, invece, processo che sta alla base della bomba atomica, gli atomi vengono spaccati, rilasciando un’enorme quantità di energia che però disperde sostanze radioattive letali per l’uomo.