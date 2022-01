Bassetti: "Omicron sta già rendendo il virus endemico"

globalist

28 Gennaio 2022

La variante Omicron potrebbe davvero rappresentare la fine, o meglio, la nuova fase endemica della pandemia da Covid, oltre i moltissimi scienziati ed esperti, ora ne è convinta anche l’Oms.

“Credo che la variante Omicron renderà, ma lo sta già facendo, questo virus endemico. Questo vuol dire che molte persone, anche quelle vaccinate, si possono contagiare e quindi evidentemente avere una forma che per fortuna, nella maggioranza dei casi, non è grave. Per cui, se si diffonde un virus meno aggressivo, alla fine è sicuramente preoccupante dal punto di vista infettivologico ma non lo è per quelle che sono le ricadute sulla società”.

Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive al Policlinico San Martino di Genova, interpellato dall’agenzia Dire nel corso di una intervista video in merito alle recenti parole del responsabile dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge, che ha sostenuto che la variante Omicron potrebbe rappresentare la fine della pandemia in Europa.

“Noi abbiamo imparato a conoscere questo virus- ha proseguito Bassetti- che ci ha portato alcune restrizioni legate al fatto che troppe persone arrivavano in ospedale e il sistema rischiava di non reggere; ma nel momento in cui meno persone arrivano in ospedale, perché la variante è meno grave e più contagiosa, potremo convivere con questo virus senza bisogno di continuare con le misure restrittive con cui siamo stati abituati a vivere negli ultimi due anni”.