Omicron 2, il virologo Falcone: "Ancora più contagiosa ma meno letale e aggressiva"

20 Gennaio 2022

Dopo la variante Omicron la sottovariante Omicron 2.

“Quello che si sa da alcuni Paesi del Nord Europa è che” la sotto-variante Omicron 2 “si diffonde più velocemente di Omicron. Però questo potrebbe voler dire che è più diffusiva o comunque vincente rispetto ad Omicron, ma non voler dire nulla dal punto di vista clinico. Anzi, la sotto-classe di Omicron ancora più contagiosa sarà verosimilmente anche meno letale e meno aggressiva”.

Lo ha detto il virologo Marco Falcone, professore associato di Malattie infettive dell’Università di Pisa e segretario della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

“Per il momento osserviamo il fenomeno. Il valore clinico di questa sotto-variante non è ancora chiaro, ma – afferma l’esperto – si può stare abbastanza tranquilli sul fatto che non ci saranno sorprese rispetto a Omicron. Se poi invece di Omicron avremo Omicron 2, ma il virus si comporta in maniera simile, dal punto di vista pratico-clinico ci cambia poco