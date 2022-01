L'immunologo Clerici: "Non cambiamo il bollettino Covid, aiuta a tenere alta la guardia"

globalist

18 Gennaio 2022

Covid, contagi e decessi. La pandemian non è finita.

Non si placa il dibattito sul bollettino giornaliero di Covid-19. In molti lo modificherebbero, su più punti. Per esempio, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha fatto notare che a suo avviso non ha più senso dare il dato generico del totale dei contagiati.

Un aspetto che non convince invece Mario Clerici, docente di immunologia dell’università degli Studi di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi.

“Non sono d’accordo”, spiega. Dare questo dato, rendere consapevoli sul livello di contagio, “serve comunque a tenere un minimo sulla corda le persone”. Pur se ci troviamo in una fase diversa da quella iniziale, conclude, “bisogna continuare a mantenere alta l’attenzione”.