Immunità di gregge, Ricciardi: "Non siamo in grado di dire se la raggiungeremo mai"

18 Gennaio 2022

Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica, lo dice chiaramente: “Con i coronavirus l’immunità di popolazione è un grande punto interrogativo. Non siamo in grado, in questo momento, di prevedere se ci possa essere davvero”.

“È chiaro” ha continuato, “che auspichiamo che ci sia ma per poter affermare che si tratta di un fatto concreto serve tempo. Bisogna capire, ad esempio, come si stabilizza il virus sia dal punto di vista della sua stessa struttura sia per l’impatto sulla popolazione. È ancora presto per dirlo”.

Per fare previsioni sull’immunità di popolazione, espressione che Ricciardi preferisce a ‘immunità di gregge’, “con questo virus servirebbe la palla di vetro. Chi parla di un anno o due tira a indovinare. Con i dati scientifici non siamo in grado di prevederlo”.