Antonella Viola: "Il Covid resterà a lungo e prima o poi tutti ci entreremo in contatto ma..."

globalist

16 Gennaio 2022

Preroll

Ne usciremo presto? La verità è che nessuno lo sa perché l’andamento della pandemia non è lineare e c’è l’incognta varianti che impedisce di fare previsioni,

OutStream Desktop

Top right Mobile

La previsioni dell’Oms sul picco della variante Omicron “sono quelle che circolano da qualche settimana, ovvero che arrivi entro la fine del mese. Quello che dobbiamo vedere è se l’apertura della scuole sposterà un pochino questo picco. Comunque ci aspettiamo un andamento molto rapido, il che vuol dire che nel giro di poco tempo raggiungeremo il massimo e poi scenderà proprio per le caratteristiche del virus”.

Middle placement Mobile

Così l’immunologa Antonella Viola al programma ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.

Dynamic 1

“Il virus rimarrà con noi molto tempo ancora – aggiunge -, quindi prima o poi tutti entreremo in contatto con esso. Ma non è una previsione catastrofica: se siamo vaccinati e abbiamo generato una immunità buona che ci protegge entrare in contatto con il virus vuol dire andare incontro a una influenza. Dobbiamo comunque stare attenti a monitorare le persone fragili e quindi dovremmo capire se fare dei richiami periodici”.

La vita sotto scorta

Dynamic 2

La mia vita sotto scorta? Molto complicata, vuol dire vivere senza libertà”, ha proseguito Antonella Viola, finita sotto scorta dopo le minacce di morte dai No vax con un proiettile. “Mi dispiace tantissimo per i carabinieri che debbono starmi dietro, così cerco di adeguare le mie giornate per non pesare troppo su di loro”, ha proseguito.

“Io non mi sono scontrata con i No vax, il motivo per cui sono stata minacciata è perché sostengo che i bambini debbano essere vaccinati – ha spiegato – E questo non posso non dirlo perché andrei contro le mie convinzioni, sarei uno scienziato da eliminare”.