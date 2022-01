Aumento delle malattie autoimmuni: la colpa è del cibo spazzatura

globalist

13 Gennaio 2022

Il cibo spazzatura, o ‘iper processato’, sarebbe la principale causa dell’aumento delle malattie autoimmuni: lo sostengono gli esperti del Francis Crick Institute di Londra.

Le malattie autoimmuni sono caratterizzate da una reazione scorretta del sistema immunitario che attacca i tessuti sani del nostro organismo, riconoscendoli come estranei. Tutte le malattie autoimmuni sono accomunate da questa reazione anomala del sistema immunitario. Le più conosciute sono il diabete di tipo 1, la celiaca, il morbo di Crohn, la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide, la tiroide di Hashimoto.

I ricercatori inglesi sono partiti dalla considerazione che i pazienti che convivono con queste condizioni sono in forte aumento da 40 anni a questa parte.

Il team di ricerca ha voluto capire cosa fosse cambiato nell’ambiente esterno che abbia fatto schizzare verso l’alto il numero delle persone interessate da queste patologie croniche. Solo nel nostro Paese sono milioni le persone interessate.

Il più grande cambiamento ha riguardato proprio l’alimentazione. Lo studio sottolinea come il cibo spazzatura manchi di alcuni ingredienti fondamentali per il benessere come le fibre e le vitamine.

l cibo spazzatura dovrebbe essere trattato come il fumo di sigarette. Secondo gli esperti ci dovrebbero essere dei messaggi sopra le confezioni per mettere in allerta i consumatori, come succede appunto con le sigarette.