L'Ema sul Covid: "Con Omicron e vaccinati andremo verso l'endemia"

globalist

12 Gennaio 2022

Il Covid si è ormai diffuso in tutto il mondo e dopo due anni e quattro ondate del Virus sembra molto difficile vedere una via d’uscita. Tuttavia il parere degli esperti ci rassicura su questo aspetto: la diffusione di Omicron trasformerà il Covid-19 in una malattia endemica con cui l’umanità potrà imparare a convivere.

Ne è convinta l’Agenzia europea dei medicinali che ha anche espresso dubbi sulla quarta dose, spiegando che somministrazioni ripetute non sono una strategia “duratura”. Anche per l’Oms “entro due mesi il 50% degli europei sarà contagiato”. In Italia, intanto, il balzo dei ricoveri spinge Friuli e Lombardia in zona arancione.

Ci avvicineremo all’endemicità

“Non sappiamo quando usciremo dal tunnel ma ci arriveremo”, ha detto il capo della strategia vaccinale Ema Marco Cavaleri. “Con l’aumento dell’immunizzazione della popolazione e con Omicron, che darà un’immunizzazione naturale oltre la vaccinazione, ci avvicineremo velocemente verso uno scenario che sarà più vicino all’endemicità” ma “non dobbiamo dimenticare che siamo tuttora in pandemia”, ha sottolineato.

Stop al report giornaliero: esperti divisi

In vista del passaggio da una pandemia all’endemia è esploso il dibattito sull’opportunità del report giornaliero dei casi, considerato inutile dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa e da alcuni esperti. La tesi sostenuta è che in una fase endemica o pre-endemica, nella quale la popolazione convive con il virus, un conteggio giornaliero dei casi perde di significato, poiché a pesare non è più appunto il numero assoluto dei positivi, ma il numero di casi che effettivamente vanno a caricare il sistema ospedaliero intasando reparti e terapie intensive perché di maggiore gravità.