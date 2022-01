La Vitamina D ha effetti sull'umore

globalist

9 Gennaio 2022

La vitamina D serve per tante cose, non solo per le ossa.

La gran parte delle persone pensa che la vitamina D serva soprattutto se non solo con la salute delle ossa, ma le cose non stanno così.

La vitamina D sostiene la salute della tiroide, è importante per una gravidanza sana, promuove l’equilibrio intestinale e la funzione immunitaria, e influenza lo sviluppo e la funzione del cervello. Ma secondo una recente ricerca vi è un forte legame tra la vitamina D e il nostro umore e benessere mentale.

Ultimamente rapporto tra vitamina D e cervello è diventato un argomento rilevante tra gli scienziati, con i ricercatori che hanno identificato la presenza di recettori e metaboliti della vitamina D in tutto il cervello, il che suggerisce chiaramente che ha un ruolo importante in ambito cognitivo e sull’umore.

Al di fuori del cervello, la scienza ha anche dimostrato che la vitamina D influenza la funzione e la salute dell’intestino, in particolare promuovendo batteri benefici e sostenendo l’integrità del rivestimento intestinale.

Un campo oggetto di studio è stato anche la relazione he esiste e tra lo stato della vitamina D e il benessere mentale: gli individui con problemi di umore hanno spesso livelli di vitamina D più bassi; nel 2010, un altro documento richiedeva ulteriori ricerche sull’uso degli integratori di vitamina D per supportare la salute emotiva dei pazienti.

Tra l’altro gli ultimi studi fanno ipotizzare che il ruolo della vitamina del sole nella regolazione della melatonina e della serotonina, due ormoni cruciali per l’umore, è certamente parte di esso.

La ricerca preclinica rivela anche che questa aiuta il cervello a far fronte allo stress ossidativo.

Ora, una nuova revisione sostiene l’importanza della vitamina D per il benessere mentale, sottolineando che un’ampia gamma di ricerche mostra legami coerenti tra il nutriente liposolubile, umore e stati di ansia. Secondo i ricercatori, le prove attuali ci danno buoni motivi per credere che l’aumento dei livelli di vitamina D in circolo possa avere un notevole impatto sulla salute dell’umore, in particolare nei giovani. Inoltre, sostengono che avere vitamina D a un livello inferiore a 20 ng/ml mina il benessere mentale e contribuisce ad aumentare il rischio di disturbi dell’umore.