Il biologo Marossi: "I tamponi rapidi sono affidabili, altrimenti non sarebbero rilasciati"

28 Dicembre 2021

Il biologo Livio Marossi, ospite di Non Stop News su Rtl 102.5, ha assicurato che “i tamponi rapidi per individuare eventuali positività al Covid-19 sono attendibili, altrimenti non verrebbero rilasciati”.

“È partita quest’idea della contaminazione sulla popolazione e allora tutti corrono a vedere se sono positivi. Direi di tranquillizzare un po’ tutti”, ha spiegato il biologo, “Io personalmente ho riscontrato che tutti i positivi che trovo in questi giorni sono asintomatici, vaccinati anche fino alla terza dose e mostrano in particolare problematiche nasali, caratteristiche delle influenze. Bisogna prendere con cautela questa situazione, è una situazione reale: ieri ho avuto il 12% di positività su 40 tamponi che ho fatto e non c`era uno di questi che avesse sintomi se non questa leggera problematica nasale. Poi c’è il problema che si pone in continuazione: sono attendibili i tamponi rapidi? Nessuno dà dei dati momentaneamente. I tamponi rapidi sono ultra studiati, sia come specificità sia come sensibilità e accuratezza. Nessuno però dice quali siano i limiti di queste rilevazioni. Un esempio semplicissimo: un tampone molecolare evidenzia pochissimi virus, un tampone rapido ha un limite intorno a un centinaio di virus. I tamponi rapidi sono attendibili, altrimenti non verrebbero rilasciati. I falsi positivi e negativi esistono e esisteranno perché ci sono problematiche di campionamento”.

“Se una persona ha una carica virale inferiore a 100, il tampone rapido non la evidenzia, lo farà però il tampone molecolare”, ha aggiunto il dottor Marossi, “L’attendibilità è limitata e definita da questi valori, altrimenti se parliamo senza dire quali sono i numeri daremo sempre delle informazioni vaghe. I tamponi rapidi sono attendibili e hanno questi limiti, ma sono limiti della tecnica che serve per lo screening sulla popolazione”.