La preoccupazione di Galli: "Con Omicron il ritorno a casa per le feste è un problema serio"

16 Dicembre 2021

La situazione è problematica perché la variante Omicron, come prima quella inglese e poi la Delta, ha scombinato tutti i piani. Aumento della contagiosità e capacità di bucare i vaccini.

“Mi aspetto che la variante Omicron cresca rapidamente. Se davvero è più diffusiva, ci metterà poco a creare una seria situazione di contagio. E probabilmente diventerà dominante rapidamente, rimpiazzando le altre varianti e provocando una riaccentuazione della pandemia” di Covid-19. “L’abbiamo già vissuto due volte, con la Alfa e con la Delta”.

Lo ha spiegato Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano.

Il rientro per le feste

“Siamo un Paese di migranti che torna a casa per le feste. E’ una seria questione da valutare in presenza di varianti del virus pandemico. Ci aspettiamo, per le festività di Natale, un grande flusso dei residenti all’estero che possono rappresentare un serio problema per la circolazione virale in mancanza delle dovute precauzioni”. Ha aggiunto Galli, in merito ai rischi dei viaggi dall’estero che in questo periodo “riguardano più gli italiani di rientro che non i turisti”.

“Chiunque faciliti in questo momento la circolazione delle varianti, in particolare di questa ultima Omicron, è un problema”, aggiunge il medico che consiglia a chi farà le feste in famiglia rientrando dall’estero “di fare il tampone e adottare le massime precauzione possibili, soprattutto se ci sono anziani e persone molto fragili a casa”.