Fauci rassicura: "I nostri booster funzionano contro l'Omicron"

globalist

15 Dicembre 2021

Preroll

Siamo tutti disorientati: cosa ci possiamo aspettare? Anthony Fauci, consigliere medico della Casa Bianca, ha assicurato oggi che non è necessario un vaccino modificato specificamente per combattere la variante Omicron del Covid-19, esortando invece le persone a ottenere una dose di richiamo del vaccino esistente.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“I nostri booster funzionano contro l’Omicron”, ha detto Fauci, durante la conferenza stampa della task force sul vaccino. “A questo punto non c’è bisogno di un richiamo specifico per la variante”.

Middle placement Mobile

Fauci ha aggiunto che la Omicron “compromette indubbiamente gli effetti” di due dosi dei vaccini di Moderna e di Pfizer nel prevenire l’infezione, ma ha precisato che la dose di richiamo assicura “la migliore protezione” contro gli aggravamenti.

Dynamic 1

Secondo i dati forniti dai Centri per la cura e la prevenzione delle malattie solo un americano vaccinato su 4 ha ricevuto il richiamo. I produttori di vaccini come Pfizer hanno affermato di aver iniziato a lavorare su un vaccino modificato per Omicron, ma non dover implementare un nuovo preparato potrebbe eliminare molti ostacoli logistici nell’aumentare le vaccinazioni.