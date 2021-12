L'Oms: "Omicron sta provocando un boom planetario di contagi. Non aspettate ad agire"

globalist

14 Dicembre 2021

La variante Omicron sta spopolando sul pianeta e così la responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’Oms, Maria van Kerkhove, in un’intervista al quotidiano spagnolo El País ha lanciato il monito:

“Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron”:

“Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire. E non mi riferisco ai lockdown. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali”, ha aggiunto. “Ora è il momento di agire”.

E per Natale? “Quello che chiediamo a tutte le persone è di essere estremamente caute”. Alla domanda se l’Oms rivedrà la sua posizione sui richiami, replica: “Dobbiamo usare i vaccini nel modo più efficace per l’intero pianeta, non solo per alcuni paesi. Raccomandiamo vivamente che le persone vulnerabili ricevano la prima e la seconda dose in tutti i Paesi”.

Maria van Kerkhove ha sottolineato che “ci si aspetta che l’Omicron riesca a sfuggire in una certa misura alla risposta immunitaria, ma ciò non significa che i vaccini saranno inutili. Significa solo che potrebbero non proteggere tanto quanto abbiamo visto contro la variante Delta”.

Anche nella vaccinata Europa, ha ricordato la responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’Oms, ci sono “ancora large sacche di persone vulnerabili che non sono state immunizzate. E nel resto del mondo ne esiste una gran quantità: è un grande problema, a prescindere di quale variante si tratti”.

“Alcuni paesi credono di poter proteggere la propria popolazione mentre il virus continua a circolare altrove. È un falso senso di sicurezza. Questo è un problema globale e abbiamo bisogno di una soluzione globale, un uso strategico dei vaccini disponibili”, ha proseguito van Kerkhove.