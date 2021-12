Cavaleri (Ema): "La Omicron è una variante meno grave, ma forse entro Natale..."

globalist

9 Dicembre 2021

Preroll

La speranza c’è ms non ci sono ancora certezze.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La variante Omicron del Covid-19 potrebbe causare una variante meno grave della malattia: è la valutazione – basata sui dati preliminari – espressa dall’Agenzia Europea del farmaco (Ema).

Middle placement Mobile

“I casi sembrano all’apparenza soprattutto lievi, ma occorrono maggiori prove per determinare se lo spettro della gravità della malattia causata dalla Omicron è diversa da quello di tutte le altre varianti circolate fino ad ora”, ha spiegato il responsabile dell’Ema, Marco Cavaleri.

Dynamic 1

Cosa accadrà a Natale

Sulla variante Omicron e l’efficacia dei vaccini “si attendono informazioni più solide”. E’ importante “consolidare i dati e contemporaneamente osservare cosa succederà a livello epidemiologico e se Omicron si diffonderà, come sembra, ma chiaramente ancora non lo sappiamo, se sostituirà Delta entro Natale. Potrebbe succedere ma ancora non abbiamo la certezza”