Altri 528 morti di Covid, cresce l'indice di positività: la destra parla solo di shopping

Dati che non sono per nulla buoni mentre c'è una classe politica, soprattutto a destra, che non spende una parola per chi non c'è più ma chiede solo aperture su aperture dopo aver, perfino, cercato di spingere per l'apertura degli impianti sciistici che si sarebbero trasformati in una 'bomba' sanitaria.

Sono 13.720 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 111.217 tamponi eseguiti.

Purtroppo l'indice di politività è salito al 12,34%.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 528 morti, per un totale di 60.606 decessi dall'inizio della pandemia.

Calano di 72 unità le terapie intensive (3.382 in tutto), mentre sono 133 in più di ieri i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (per un totale di 30.524). La Regione col maggior incremento odierno di nuovi casi è il Veneto (+2.550).

I ricoveri

Sono 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In isolamento domiciliare ci sono ora 714.913 persone (-6.548 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 748.819 (-6.487), i guariti e dimessi 933.132 (+19.638).