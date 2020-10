Chi è Andrea Ghez, il Premio Nobel per la Fisica: "Spero di ispirare altre donne"

“Spero di ispirare altre giovani donne a dedicarsi a questo campo del sapere. La fisica è uno studio che può regalare così tante soddisfazioni e se si è appassionati di scienza, c’è veramente molto da fare”. Sono state queste le prime parole della ricercatrice Andrea Ghez premiata con il Nobel per la Fisica insieme a Reinhard Genzel per aver scoperto che il centro della nostra galassia, la Via Lattea, è occupato da un oggetto invisibile e massiccio. Alla luce delle conoscenze attuali l’unica spiegazione possibile è l’esistenza di un buco nero.

La studiosa, in verità, sognava di diventare la prima astronauta donna, intento nel quale è riuscita, e sua madre ha sempre sostenuto questo suo obiettivo. Il suo modello femminile più influente è stata la sua insegnante di chimica al Liceo. Ha iniziato al College studiando matematica, per poi passare alla Fisica. Si è laureata presso il Massachusettes Institute of Technology nel 1987 e ha conseguito il suo dottorato di ricerca sotto la direzione di Gerry Neugebauer presso il California Institute of Technology nel 1992.