L'avvertimento di Lopalco: "Attenzione ai guanti, se usati male sono dannosi"

Istruzioni per l’uso visto che i dispositivi di protezione dal virus o vanno usati bene o sono contro-producenti."I guanti devono essere utilizzati per un brevissimo periodo, devono essere indossati e tolti in un certo modo".Così Pier Luigi Lopalco, responsabile Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia.Parlando dell'uso degli ascensori, Lopalco spiega che "la tastiera dell'ascensore, se molto frequentato, potrebbe essere contaminata ma il lavaggio delle mani risolverebbe il problema, non è l'aria dell'ascensore sono al massimo le superfici dell'ascensore". Quindi "l'invito a tutti gli amministratori: vi prego di non imporre l'utilizzo obbligatorio dei guanti che se non sono utilizzati propriamente sono più dannosi che utili"."I guanti devono essere utilizzati per un brevissimo periodo e devono essere indossati e tolti in un certo modo - continua - All'ingresso del supermercato preferirei un dispenser di gel idroalcolico, funzionerebbe meglio dei guanti”.Quanto dura l'eventuale immunità acquisita da chi ha contratto il virus? "Non lo sappiamo perché è un virus venuto fuori pochi mesi fa; quello che possiamo fare è una stima di quanto questi anticorpi possono permanere nel soggetto che ha incontrato il virus. Però la permanenza di anticorpi non significa automaticamente immunità, quindi se ipotizziamo che questo virus si comporta come i suoi cugini possiamo dire che 6-12 mesi di protezione totale o parziale da una reinfezione potrebbe darla".Guardando all'estate, il virus con il caldo se ne andrà? "Ancora una volta non lo sappiamo. E' probabile che un'estate molto calda potrà favorire un rallentamento della diffusione del virus".