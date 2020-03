L'epidemiologo sul populismo sanitario di Zaia: "Test a tutti è solo un inutile spreco di risorse"

Altre smentita al populismo sanitario di Zaia che vuole fare i tamponi a tutti nonostante sia stato largamente spiegato che oltre ad essere tecnicamente complicatissimo costa tanti soldi e non risolve i veri problemi, soprattutto in una fase epidemica così avanzata.

"L'Organizzazione mondiale della sanità dice fate il test a tutti i casi sospetti. I casi sospetti, in soldoni, sono i casi che hanno sintomi gravi o che hanno sintomi anche lievi ma che sono stati in contatto con un caso confermato. Quindi l'Oms non dice di fare il test a tutti, ma solo a coloro che hanno sintomi. Fare il test a tappeto su tutti gli asintomatici indiscriminatamente sarebbe un inutile spreco di risorse".

È quanto scrive sui social Pierluigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore della emergenza della Regione Puglia.

"L'appello dell'Oms - ricorda - è rivolto a tutti i Paesi che non hanno capacità diagnostica e sono dunque allertati ad incrementare tale capacità. È esattamente quello che si sta facendo, ad esempio, in Puglia dove il test è garantito a tutti i casi sospetti ed è stato esteso anche agli operatori sanitari - anche asintomatici - che siano stati in contatto con un caso. La strategia importante è, ancora una volta, identificare i casi, risalire ai contatti e tenerli a casa in modo da bloccare la catena di trasmissione".