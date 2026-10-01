Salone Nautico, Salis esclusa dal palco ma ci sono Meloni e Bucci: è polemica

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1 Ottobre 2026 - 19.27

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È polemica a Genova per la mancata presenza della sindaca Silvia Salis sul palco dell’inaugurazione del 66° Salone Nautico, alla quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.

Salis era presente alla cerimonia, ma non è stata invitata sul palco per il tradizionale taglio del nastro. La vicenda ha provocato immediate reazioni politiche.

Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, Meloni si sarebbe mostrata “sorpresa e dispiaciuta” per l’assenza della sindaca. La presidente del Consiglio avrebbe chiesto spiegazioni a Formenti e, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata informata che si era trattato di un errore nell’organizzazione del cerimoniale.

Successivamente Meloni avrebbe telefonato alla sindaca Salis per chiarire quanto accaduto.

La stessa Salis, parlando con i giornalisti, ha cercato di mantenere toni istituzionali: “Se l’obiettivo, come si vocifera, era quello di levarmi attenzione, non credo sia stato raggiunto”.

“Non voglio fare polemica”, ha aggiunto la sindaca, sottolineando però il proprio ruolo: “Io rappresento la città di Genova”.

E ancora: “Le istituzioni non sono nostre. Le istituzioni le serviamo, non servono a noi”.

Salis ha definito “un peccato” non essere stata invitata sul palco, spiegando di voler comunque concentrare l’attenzione sull’importanza del Salone Nautico per la città.

Nel suo intervento, la sindaca ha parlato del rapporto tra la manifestazione e Genova: “Il Salone Nautico e Genova sono un binomio indissolubile”. Ha inoltre definito il Salone “il brand che identifica Genova nel mondo”.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha preso le distanze dalla scelta organizzativa. “Io non ne so assolutamente nulla. Sul palco mi hanno chiamato, sono andato giù”, ha detto.

Bucci ha poi aggiunto: “Io ci sono sempre andato, quindi sarebbe stato giusto”.

Gli organizzatori hanno successivamente precisato che non ci sarebbe stato alcuno sgarbo istituzionale nei confronti della sindaca. Il cerimoniale, secondo Confindustria Nautica, non prevedeva infatti la partecipazione al taglio del nastro né della sindaca né del presidente della Regione.

“La Presidenza del Consiglio è completamente estranea all’accaduto”, hanno precisato gli organizzatori, spiegando che la mancata presenza di Salis sul palco sarebbe stata determinata dal cerimoniale predisposto per l’inaugurazione.

La vicenda ha provocato la reazione del centrosinistra. L’ex ministro e dirigente del Pd Andrea Orlando ha parlato di una novità rispetto alla storia della manifestazione: “Per la prima volta nella storia del Salone nautico di Genova nessun esponente del Comune di Genova, nel caso in questione la sindaca Salis, è stato invitato sul palco”.

Orlando ha quindi definito quanto accaduto “un livello di arroganza che conduce alle vette del ridicolo”.

Il senatore del Pd Filippo Sensi ha scritto sui social: “Uno schiaffo a Genova, non a te. Temono il confronto, cuccioli”.

Anche l’eurodeputato ligure del Pd Brando Benifei ha criticato l’esclusione della sindaca, parlando di una “figuraccia”.

Dal Movimento 5 Stelle, il senatore Luca Pirondini, il coordinatore regionale Stefano Giordano e il capogruppo comunale Marco Mes hanno chiesto di chiarire chi abbia deciso di non inserire Salis nel momento ufficiale dell’inaugurazione.

“Genova merita rispetto”, hanno dichiarato, chiedendo spiegazioni sull’organizzazione della cerimonia.

Durante la giornata Salis ha inoltre richiamato l’attenzione sui lavoratori Ericsson presenti davanti ai cancelli del Salone, invitando il pubblico ad applaudirli.

Al centro della polemica resta dunque la decisione di non includere la sindaca di Genova nel momento ufficiale del taglio del nastro, mentre gli organizzatori hanno parlato di un errore del cerimoniale e Palazzo Chigi ha fatto sapere che la premier è rimasta “sorpresa e dispiaciuta” per quanto accaduto.