Gaza, madre cristiana batti un colpo

Gianni Cipriani Modifica articolo

27 Luglio 2025 - 17.30

ATF

A Gaza la situazione peggiora di ora in ora. I palestinesi muoiono di fame (e di bombe) a centinaia. E non è un modo di dire. Tutte le agenzie Onu e le principali Ong stanno denunciando e documentando in diretta l’enorme tragedia umanitaria.

Un governo serio avrebbe da tempo compiuto passi diplomatici netti e forti verso Israele.

Il governo italiano no. Due paroline di circostanza e nessuna azione politica e diplomatica concreta.

Tra il fare qualcosa per fermare il massacro e il servilismo verso Netanyahu e Trump hanno scelto la seconda via.

Mi auguro che la ‘madre cristiana’ abbia la decenza di non definirsi tale per i prossimi secoli.

Da una madre e da una cristiana sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di diverso. La storia vi giudicherà.

Noi non smetteremo di denunciare e di chiedervi non di restare ma di tornare umani.