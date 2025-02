Avs rilancia l'unità del centrosinistra e l'urgenza di un'alleanza ampia per fermare l'estrema destra

globalist Modifica articolo

23 Febbraio 2025 - 17.11

ATF

Avs torna a sottolineare la necessità di unire il centrosinistra, ribadendo l’importanza di costruire un’ampia alleanza con Pd e Cinquestelle. A Napoli si è tenuta la prima assemblea degli eletti nei Consigli comunali di tutta Italia, dove il dibattito si è concentrato sugli attacchi al Governo, sulle preoccupazioni per l’avanzata dell’ultradestra a livello globale e sulla necessità di costruire un’alternativa politica solida.

Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha ribadito: “Noi pensiamo che Pd, M5s e Avs siano il cuore dell’alleanza alternativa. Questo non significa che siamo d’accordo su tutto, ci sono tante differenze tra noi e il M5s, il Pd e le altre forze, ma costruire un’alternativa è un dovere e un’urgenza”. Ha poi sottolineato il ruolo chiave di Avs, affermando che “è sempre stata la forza più unitaria, che con più determinazione ha lavorato per costruire un’alternativa a questa destra che oggi non mette in gioco solo la vittoria delle elezioni, ma l’esistenza dell’Europa e in qualche modo anche la tenuta della democrazia”.

Sulla stessa linea si è espresso Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, che ha avvertito: “Pensare di fare un’alleanza senza il M5s è un suicidio, come coloro i quali pensano di poter fare a meno di Avs perché ci ritengono troppo rigorosi e coerenti. Sarebbe una follia fare a meno di una forza importante come Avs”. Ha poi lanciato un appello alla responsabilità politica: “A questi falsi puristi: abbiamo bisogno di maggiore responsabilità rispetto al momento storico gravissimo che stiamo vivendo. C’è una destra nazionalista, nazifascista, suprematista che vuole fare a meno della democrazia. Questi distinguo significano consegnare l’Italia nuovamente a Meloni”.

All’assemblea ha preso parte anche Gaetano Manfredi, presidente nazionale dell’Anci e sindaco di Napoli, da sempre favorevole a un’intesa ampia tra le forze progressiste. Ha sottolineato: “Se vogliamo combattere il modello di società della destra dobbiamo offrire un’alternativa concreta, dare risposte concrete e farlo con una visione di sinistra caratterizzata da una leadership plurale, dalla condivisione dei percorsi e dei processi e da soluzioni che vedono il coinvolgimento delle persone. Avs è una componente fondamentale sia dal punto di vista politico che dei contenuti del fronte progressista”.

I lavori dell’assemblea si concluderanno domani con gli interventi di Bonelli e Fratoianni, con un focus sulla centralità degli enti locali. Enrico Panini, responsabile enti locali di Sinistra Italiana, ha sottolineato: “Il sostegno ai Comuni deve diventare un punto centrale del programma delle opposizioni”.