Caos treni, Salvini usa l'alibi dei sabotaggi e tira in ballo le colpe della sinistra

globalist Modifica articolo

15 Gennaio 2025 - 18.16

ATF

Il Gruppo Fs ha presentato una denuncia dopo “l’ennesimo incidente anomalo sulla rete” e alla luce di “un elenco di circostanze altamente sospette”. I vertici della compagnia comunicano che il documento è stato depositato presso le autorità competenti. Nella nota diffusa, si sottolinea in particolare che “gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo”.

La Lega ha espresso soddisfazione per l’iniziativa di Fs, con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, che hanno commentato: “Dopo lo sciopero-flop di venerdì, i guasti sulla rete ferroviaria sono stati puntuali e nelle fasce orarie più problematiche. Bene l’iniziativa del gruppo Fs che si è rivolto alle autorità per verificare che tutto sia stato casuale. Dalla sinistra del malgoverno e del no a tutte le opere, anche ferroviarie, consueto e indegno sciacallaggio”.

Il Ministero dei Trasporti ha anche preso posizione sulla vicenda, con una nota in cui si legge che l’esposto di Fs “è un fatto rilevante e molto preoccupante” e si auspica che venga fatta “chiarezza nel più breve tempo possibile”. Il ministero “prende atto con attenzione dell’iniziativa di Fs che ha deciso di presentare l’esposto alla luce di troppi episodi sospetti che hanno avuto ricadute sulla circolazione ferroviaria”. Secondo il Mit, “il vicepremier Matteo Salvini segue con il massimo scrupolo tutte le problematiche relative ai trasporti e, a proposito di ferrovie, ha sempre richiamato la necessità di garantire un servizio all’altezza nonostante i numeri record di cantieri, passeggeri e treni in circolazione che mettono sotto pressione tutto il trasporto su ferro”.

Matteo Salvini ha commentato sulla situazione, affermando: “Per recuperare i danni del malgoverno della sinistra, abbiamo avviato un piano da 100 miliardi di investimenti per le infrastrutture ferroviarie, con oltre 1.200 cantieri già attivi per recuperare decenni di ritardi sulle ferrovie di questo Paese, ma Renzi se la prende con me… Ma non doveva ritirarsi dalla politica?”, ha scritto su X.

Martedì si è verificata un’altra giornata nera per il trasporto ferroviario, con convogli cancellati e ritardi per l’Alta Velocità sulla tratta Reggio Calabria-Salerno e disagi a Roma Termini a causa di un guasto a una cabina elettrica.

Le Regioni hanno lanciato un appello al ministero dei Trasporti affinché intervenga per evitare ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria, dopo i recenti episodi. “Ci preoccupa molto il ripetuto verificarsi di episodi che alla luce della loro concatenazione non sembrano essere isolati e casuali. Emergono disfunzioni strutturali evidenti. Occorre chiarezza sull’effettiva tenuta della rete a sostenere i nuovi carichi di traffico”, ha dichiarato il Coordinatore della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni, Fulvio Bonavitacola.

“Ferrovie deve dire qualcosa su cause e rimedi da attivare perché sia posto fine a questo bollettino dei ritardi ormai patologici. E anche il ministero delle Infrastrutture deve battere un colpo per le sue dirette competenze e responsabilità in materia. Non può invocare come esimente la cattiva sorte, non siamo di fronte a calamità naturali, ma a fenomeni di portata umana. Poi occorre garantire una tempestiva comunicazione all’utenza per alleviare almeno i gravi disagi subiti in occasione delle ripetute disfunzioni”.