Vannacci pronto per il tesseramento al suo movimento

6 Gennaio 2025 - 21.52

ATF

Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, continua a portare avanti i suoi progetti con determinazione. Nei giorni scorsi ha registrato il marchio “Il mondo al contrario” presso l’Ufficio Brevetti dell’Unione Europea. Parallelamente, il sito web ufficiale del progetto ha subito un restyling completo, adottando un design moderno e minimalista con uno sfondo completamente nero.

Al centro della pagina campeggia il logo del movimento, accompagnato dal messaggio: “Il mondo al contrario – Movimento Politico – Presto nella tua vita!”. Sul lato sinistro, una nota informa i visitatori: “Il nostro sito web è attualmente in fase di sviluppo, ma presto sarà operativo anche per il tesseramento. Grazie per la pazienza”.

Nella parte inferiore della pagina, un conto alla rovescia segnala il tempo rimanente all’inaugurazione ufficiale del sito, prevista per la fine del mese.