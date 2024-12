Alluvione: Meloni esclude ancora il presidente dell'Emilia Romagna e propone Curcio come commissario

Powered by

31 Dicembre 2024 - 20.44

ATF

Giorgia Meloni ha scelto Fabrizio Curcio come nuovo commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione che ha devastato Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L’ex capo della Protezione Civile prenderà il posto del generale Francesco Paolo Figliuolo (nuovo vice-direttore dell’Aisa) segnando un nuovo capitolo nella gestione dell’emergenza.

La decisione di Meloni, però, è stata dettata anche da calcoli politici. Dopo aver escluso in vista delle elezioni regionali l’ex presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, candidato naturale per il ruolo, ora la premier ha deciso di non coinvolgere nemmeno il nuovo presidente della Regione, Michele De Pascale.

La scelta di Curcio arriva dopo una consultazione con il ministro Nello Musumeci e i presidenti delle Regioni interessate e sarà proposta nel primo Consiglio dei Ministri utile del 2025.