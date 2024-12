Fratoianni contro il governo anti-scienza: "Cancellare le multe ai no-vax messaggio pericoloso e sbagliato"

globalist Modifica articolo

10 Dicembre 2024 - 18.17

ATF

Negazionisti e cospirazionisti. Questa è la destra. La cancellazione delle multe ai no vax? È una scelta di quella parte politica che in questi anni ha ammiccato a quel sentimento antiscientifico che pure circola nelle nostre società e che è molto pericoloso. La destra ha fatto l’occhiolino a quei settori durante il momento più duro della pandemia, e lo fanno ancora oggi con scelte concrete che danno cittadinanza alla sfiducia nei confronti della scienza

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i giornalisti davanti a Montecitorio.



Penso che non ci sia niente di più sbagliato e pericoloso – prosegue il leder di SI – non tanto in rapporto al singolo aspetto della multa, ma per il messaggio che questo produce in una società che è sempre più oggetto di ondate di fake news e di un’informazione tossica e fuori controllo.



In questo modo – conclude Fratoianni – rischiano di crescere appunto sentimenti come quello di sfiducia nella scienza con la conseguenza concreta di produrre disastri.