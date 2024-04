Puglia, Verini (Pd): "Vicende gravi che non devono intaccare la bontà del lavoro fatto negli ultimi 15 anni"

globalist Modifica articolo

12 Aprile 2024 - 10.05

ATF

Walter Verini, senatore Pd e capogruppo in commissione Antimafia, parlando con La Stampa dell’inchiesta in Puglia che ha provocato l’abbandono del M5s alla giunta regionale ha voluto sottolineare ugualmente l’ottimo lavoro svolto dal centrosinistra negli ultimi anni.

«Queste vicende, gravissime, non devono intaccare il giudizio positivo che si deve dare sul percorso fatto negli ultimi quindici anni a livello comunale e regionale, con profonde trasformazioni e grandi miglioramenti, anche nel campo della legalità».

«Però se non si hanno anticorpi forti, alla lunga si perdono colpi. Non si può pensare di allargare il consenso accogliendo fuoriusciti da altri partiti, persone elette nella destra che cambiano casacca all’occorrenza».

Per Verini, «Conte ha compiuto un grave errore, non solo per l’uscita dalla giunta di Emiliano e per aver fatto saltare in quel modo le primarie a Bari, ma aver sprecato un’occasione. Si doveva raccogliere insieme la sfida per offrire ai cittadini un nuovo ciclo amministrativo all’insegna del rinnovamento, mettendo insieme le forze civiche e dell’antimafia sociale».