Majorino e Romano (Pd) contro Piantedosi: "I Cpr sono luoghi dell'orrore, dal governo colpevole cinismo"

19 Febbraio 2024 - 14.42

ATF

Le parole di Piantedosi, che ha dato la colpa ai migranti per il pietoso stato dei Cpr, ha provocato la reazione dell’opposizione. Così in una nota il capogruppo in Consiglio regionale della Lombardia e responsabile nazionale per le politiche migratorie del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino

“Quelle di Piantedosi sono parole gravissime che confermano il colpevole cinismo del governo. Il Cpr di via Corelli va chiuso e la struttura va riconvertita a uso sociale. Qualsiasi altro intervento rischia di peggiorare semplicemente le cose. Si vuole aspettare il compiersi di una tragedia?”.

Anche Paolo Romano, consigliere regionale in Lombardia del Pd, è della stessa opinione.

“Il Ministro dell’Interno Piantedosi entri con me nel Cpr di Milano perché non sa di cosa parla: sono luoghi dell’orrore. Un Ministro dovrebbe informarsi prima di parlare, e visitare i posti di cui parla, non sparare cavolate sulla pelle di migliaia di persone rinchiuse come animali e che per questo spesso tentano il suicidio. Che vergogna per lo Stato italiano”.