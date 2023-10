Salario minimo, Fratoianni (Avs): "Dal governo schiaffo a milioni di lavoratori"

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 13.31

Nicola Fratoianni dell`Alleanza Verdi Sinistra è intervenuto nell`aula di Montecitorio sulla proposta della maggioranza di rinvio della pdl unitaria delle opposizioni sul salario minimo, attaccando duramente il governo Meloni.

“Grazie alla vostra decisione avete costruito un gigantesco imbroglio, un pasticcio perfino imbarazzante. Talvolta sarebbe meglio dir la verità: la vostra preoccupazione è che l`introduzione di un salario minimo aumenti in modo generalizzato i salari medi dei lavoratori del nostro Paese”.

“Dopo mesi e mesi di discussione e di audizioni, di dibattito approfondito sul salario minimo le opposizioni – prosegue l`esponente rossoverde – presentano una proposta unitaria e la destra che fa? Presentano un emendamento soppressivo, la pietra tombale per una qualsivoglia legge parlamentare, ma non ha avuto il coraggio di votarlo perché hanno paura non delle opposizioni ma della realtà del Paese, hanno paura della reazione dei loro elettori che come rivelano tutti gli istituti di ricerca sono larghissimamente favorevoli ad una misura semplice”.

“La proposta dell`opposizione è di una semplicità impressionante, dice una cosa chiara: ci sono 3.600.000 lavoratori e lavoratrici poveri, perché la contrattazione nazionale non ce la fa o perché il livello di sfruttamento è troppo alto. Questa proposta dunque interviene in modo semplice ed efficace su più questioni non solo sul salario povero interviene sulla qualità del lavoro sulla sicurezza del lavoro interviene sul sistema malato degli appalti che voi avete ulteriormente aggravato con le scelte del vostro decreto lavoro deciso perfino il Primo Maggio perché avete il gusto un po` dell`orrido nell` utilizzare date simbolo per fare il contrario di ciò che quelle date dovrebbero evocare cioè restituire dignità al lavoro”.

“State certi, noi continueremo nell`aula di questo Parlamento e nel Paese in questa battaglia perché in Italia c`è una gigantesca questione salariale che non riguarda soltanto i lavoratori e lavoratrici povere, è arrivato il momento di porre complessivamente questa questione e il salario minimo serve esattamente a ciò: a restituire vita qui ed ora e lavoratori e lavoratrici povere e a determinare uno strumento in grado di spingere avanti attraverso la contrattazione in un Paese nel quale l`inflazione e l`assenza di una risposta da parte vostra ha costruito una dinamica di impressionante impoverimento di massa. Altro che carrello tricolore, servono indicizzazione degli stipendi, serve un salario minimo legale, servono risposte in grado di cambiare in meglio. Oggi ancora una volta scappando per l`ennesima volta date uno schiaffo in faccia a milioni di persone”.