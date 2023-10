Migranti, Magi (+Europa): "Piantedosi non ci ha capito nulla, si deve dimettere"

globalist Modifica articolo

17 Ottobre 2023 - 17.29

Riccardo Magi, segretario di +Europa, intervenendo alla Camera in replica all’informativa del ministro Piantedosi ha chiesto le dimissioni del capo del Viminale, dopo i continui fallimenti della politica migratoria del governo Meloni.

«Avete fatto 4 decreti legge in materia di immigrazione per limitare gli arrivi, ma teniamo a comunicarle che le persone che al momento si trovano in attesa di partire dal Nord Africa non leggono la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

«I dati che si possono leggere sul sito del Suo Ministero, infatti smentiscono questo approccio e smentiscono la propaganda e la retorica che hanno nutrito in questi anni la politica di destra. Siamo di fronte ad un numero di arrivi che non si registrava da anni. Ministro, non ci ha capito molto su questo problema. Ne tragga le conclusioni e si dimetta».