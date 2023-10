Strage di Lampedusa, il Pd: "Il governo Meloni assente dalla commemorazione, ce lo aspettavamo"

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2023 - 09.35

Preroll

A Lampedusa, 10 anni fa la strage in mare più importante del secolo. 368 persone morte a causa di un naufragio, 368 migranti provenienti da diversi Paesi che volevano approdare sulle coste italiane per vivere in Europa. Sandro Ruotolo, esponente della segreteria del Pd, ricorda l’accaduto e accusa il governo Meloni di indifferenza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Alla commemorazione della tragedia di Lampedusa costata la vita a 368 immigrati non ci sarà nessuno del Governo. C’era da aspettarselo».

Middle placement Mobile

«Sono trascorsi dieci anni da quel 3 ottobre 2013 quando i potenti del mondo dissero: `Mai più´. Dieci anni di naufragi, dieci anni trascorsi inutilmente con i governi che fuggono dalle loro responsabilità. Serve una Mare Nostrum europea per salvare le vite e una nuova legge che preveda canali d’accesso legali, corridoi umanitari, un grande piano nazionale per l’integrazione», conclude.

Dynamic 1

Dello stesso tenore l’intervento su twitter di Chiara Braga, capogruppo dem alla Camera. «368 morti non lontano dalle nostre coste, non lontano da noi. Ogni vita conta. A dieci anni dalla strage di Lampedusa salvare e accogliere rimane un dovere e una scelta politica a cui non dobbiamo e non vogliamo sottrarci».