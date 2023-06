Il Pd: "La destra è contro la Romagna"

globalist Modifica articolo

17 Giugno 2023 - 22.30

Bravi a fare le passerelle e ancora molto più bravi a insolentire i sindaci romagnoli e assolutamente incapaci di risolvere un problema, visto che per calcolo politico non danno l’incarico della ricostruzione a Bonaccini perché il bene comune dei cittadini viene dopo i loro interessi politici.

«La destra è contro la Romagna. Un territorio che da oltre un mese lotta, con i suoi cittadini, i suoi amministratori, le forze di polizia insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile, per sollevarsi dalla tragedia dell’alluvione e aspetta che lo Stato dia un segno evidente della sua presenza. Invece passano i giorni e oltre a un po’ di spicci nel primo decreto, il silenzio avvolge le necessarie decisioni a cominciare dalla nomina del commissario per dare continuità all’emergenza nella ricostruzione. La presidente Meloni non firma il decreto di nomina di Bonaccini perché nella sua maggioranza c’è chi pensa di utilizzare l’evento catastrofico per ragioni politiche e propagandistiche. Musumeci offende i sindaci e il sistema di cui è Ministro rigettando le richieste per coprire i primi danni mentre i lavori sono già in corso per mettere in sicurezza il territorio prima del prossimo inverno. La destra lo dica che è contro la Romagna. Sarebbe più chiaro per coloro che hanno perso tutto e sapranno chi non gli sta consentendo di ripristinare le case e far ripartire le loro imprese e l’economia della regione».

Così il capogruppo del Pd in commissione Agricoltura alla Camera, Stefano Vaccari