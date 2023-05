Nucleare, Bonelli (Avs): "L'alleanza Meloni, Calenda e Renzi va all'assalto dei conti pubblici"

globalist Modifica articolo

10 Maggio 2023 - 13.24

Angelo Bonelli di Avs ed Europa Verde accusa ancora Matteo Renzi e Carlo Calenda, dopo che il Terzo Polo ha votato con la maggioranza la mozione sul nucleare.

“È veramente preoccupante constatare come ieri, senza grande clamore, la Camera dei Deputati abbia approvato le mozioni che impegnano il Governo a riportare il nucleare da fissione in Italia è l’effetto oscuramento della passerella mediatica del confronto su riforme istituzionali. Un’alleanza che va da Calenda a Salvini e da Renzi a Lupi e Foti, ha sostenuto il ritorno del nucleare nel nostro Paese”.

“Per noi di Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra, questo rappresenta uno spartiacque, poiché sulla politica energetica e sul clima non si può sostenere la destra nemica del clima, pro-fossile e oggi anche nuclearista. A questa inquietante coalizione, vorremmo porre quattro semplici domande”.

“1) Come faranno a realizzare le centrali nucleari se sono loro a dire no al deposito di scorie nucleari? Il capogruppo della Lega Molinari, solo il 1 marzo ha ribadito il proprio no a ospitare il deposito di scorie nucleari in provincia di Alessandria; Salvini in Sardegna, disse ‘La Sardegna non sarà mai una discarica del nucleare. Abbiamo vinto le elezioni per portare lavoro, infrastrutture e servizi’; la deputata di Fdi Montarulli e di Azione Ruffino, si sono schierate contro il deposito nel Piemonte; il capogruppo di FDI Foti, a proposito del deposito di scorie. disse: ?Giù le mani dal Piemonte e dalla Tuscia’.

“2) La società francese EDF, che gestisce il nucleare, ha raggiunto un debito netto di 64,5 miliardi di euro nel 2022 ed è stata nazionalizzata dal Governo francese con 13 miliardi di euro. Il piano nucleare da 40 GW di Calenda costerà oltre 400 mld di euro. Chi paga il programma nucleare?

“3) Calenda, Foti, Salvini e altri possono dire agli italiani dove prevedono di realizzare le centrali nucleari?”

“4). L’alleanza pro nucleare può dire agli italiani quanto pagheranno l’energia prodotta da nucleare? La scelta di riportare il nucleare in Italia è folle perché esporrà i conti pubblici dello Stato ad ulteriore debito e farà pagare l?energia ad alto costo, penalizzando la crescita delle rinnovabili, che invece hanno un costo estremamente economico”.