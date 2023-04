Ponte sullo Stretto, il governo Meloni ammette: "Costa 13 miliardi ma non ci sono coperture"

globalist Modifica articolo

14 Aprile 2023 - 12.12

Preroll

Il governo Meloni, Matteo Salvini nello specifico, hanno puntato sul Ponte sullo Stretto per rafforzare la propria macchina propagandistica. Un’opera imponente, di cui si parla da decenni e che mai è stata realmente programmata. Nel Def (Documento di Economia e Finanza) presentato dal governo, si afferma l’importanza strategica dell’opera ma si ammette che non esistono coperture finanziarie. Splendido.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo quanto si legge sul documento, il Ponte sullo Stretto di Messina è “opera non più rinviabile e considerata di assoluta strategicità da questo governo per l’Italia e per l’Europa nel suo complesso, in coerenza con il disegno dei Corridoi delle reti transeuropee di trasporto Ten-T”.

Middle placement Mobile

“Il costo dell’opera, dagli aggiornamenti svolti, risulta di 13,5 miliardi di euro. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi, si stima avranno un costo di 1,1 mld di euro. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell’ambito dei prossimi contratti di programma con Anas”.

Dynamic 1

Ma “ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di Bilancio”.

“Al finanziamento dell’opera si intende provvedere mediante le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; l’individuazione, in sede di definizione della legge di Bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti all?uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale: saranno a tal fine considerate prioritarie le interlocuzioni con finanziatori istituzionali quali la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti; l’accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility-Cef”, con “partecipazione al bando entro settembre 2023”.