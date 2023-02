Prodi diffida degli Usa: "Perché Biden era a Varsavia ma non a Bruxelles? Gli Usa non dividano la Ue..."

globalist Modifica articolo

24 Febbraio 2023 - 09.46

Preroll

Romano Prodi è preoccupato per l’atteggiamento degli Usa nei confronti della Ue, nell’ottica della guerra in Ucraina e dei rapporti con la Russia. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex presidente del Consiglio ha dato la sua lettura sul delicato momento che sta attraversando il mondo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Gli Stati Uniti dovrebbero avere interesse a un’Europa unita. Ma non vorrei che premessero sull’Europa orientale e le sue nove nazioni perché i restanti 18 membri capiscano come va declinata l’alleanza atlantica».

Middle placement Mobile

«Nato e Ue non hanno mai coinciso tanto come oggi. Semmai, chiediamoci come questo avviene. Chiediamoci perché gli Stati Uniti privilegino l’alleanza con i Paesi est-europei; perché Joe Biden sia andato a Varsavia ma non a Bruxelles. Se quella di dividere i nove Paesi orientali dall’Europa dei fondatori è una strategia, si porranno presto scelte drammatiche anche per il nostro governo».

Dynamic 1

All’estero c’è preoccupazione per l’Italia «non tanto per il colore delle varie coalizioni. Temono la politica-petardo, parlano di fireworks, fuochi d’artificio. I partiti tradizionali sono in crisi ovunque, ma siamo l’unico Paese dove un partito o un leader prende il 40 per cento, e pochi mesi o anni dopo il 4. Pensiamo a Renzi, al M5S, alla Lega. Questo governo è nato per due terzi coi fuochi d’artificio, per un terzo con la politica. La domanda che si fanno all’estero è se alla fine vincerà davvero la politica, o se il governo Meloni sarà l’ennesimo, effimero, petardo».