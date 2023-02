Bonaccini (Pd): "M5s e Terzo Polo vogliono continuare ad andare da soli?"

globalist Modifica articolo

14 Febbraio 2023 - 09.31

Le elezioni regionali hanno confermato la grave crisi in cui versa la sinistra italiana, una tendenza da invertire quanto prima per non lasciare alla destra l’intera guida del Paese (a oggi sono 19 le regioni, su 22, guidate dai partiti di destra). Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ne ha parlato a Radio 24.

«Una domanda se la devono fare anche Terzo Polo e 5 Stelle, se vogliono continuare a stare isolati. Dire `vocazione maggioritaria´ non vuol dire andare da soli, perché sarebbe arrogante. Il Pd è centrale ma deve ripartire da sé stesso, noi siamo spariti dai posti dove si lavora, a Mirafiori un segretario Pd mancava da 10 anni. Da solo nessuno può andare, lo abbiamo visto alle ultime elezioni politiche. Chi pensa di andare da solo non capisce molto di politica. Il Pd deve parlare alla società intera e non delegare ad altri pezzi della società».

Bonaccini ha poi parlato delle primarie.

«Ovviamente mi aspetto che possa andare quanta più gente possibile a votare, abbiamo bisogno di una grande festa democratica. Intanto sono soddisfatto – ha aggiunto – di aver preso quasi il 55 per cento su 130mila persone che hanno votato nei circoli finora. Mi aspetto che venga tanta gente, che sarebbe un modo per dare una spinta dopo le sconfitte elettorali. Difendo con orgoglio il fatto che lei questa domanda che ha fatto a me, non possa farla ad altra gente: non solo (gli altri partiti, ndr) non fanno le primarie, ma quando eleggono i segretari quanta gente vota? Qualche centinaio, qualche migliaio?. Se divento segretario, questa sarà l’ultima volta che il Pd ci mette sei mesi per eleggere il segretario. Perché in questo sembriamo marziani».