Elezioni regionali, affluenza a picco: hanno votato solo 4 italiani su 10, meglio nel Lazio

13 Febbraio 2023 - 15.38

Elezioni Regionali, l’affluenza è in netto calo rispetto all’ultima tornata elettorale. Alla chiusura delle urne, infatti, ha votato il 41,79%, per le elezioni in Lombardia e nel Lazio. Nel Lazio ha votato il 42,9% degli aventi diritto, mentre in Lombardia 41,58%. Lo riferisce il Viminale. Si tratta di dati ufficiosi che prendono in considerazione 1.078 seggi su 1.882. 174 su 378 nel Lazio e 904 su 1.504 in Lombardia.

L’affluenza alle elezioni regionali nel Lazio si conferma in calo, con un dato complessivo che va di poco oltre il 43%. Secondo quanto diffuso dal Viminale alle 15 di oggi, con i dati di 265 sezioni su 37,8 ha votato il 43,05% degli aventi diritto rispetto al 69,89% delle Regionali del 2018.

Anche in Lombardia si conferma il calo, con un dato complessivo che va di poco oltre il 41%. Secondo i dati diffusi dal Viminale alle 15 di oggi, con i dati di 1.162 sezioni su 1.504 ha votato il 41,47% degli aventi diritto rispetto al 74,05% delle Regionali del 2018.