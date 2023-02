Conte (M5s): "Meloni faccia la presidente, non il capo di partito e spinga i suoi a dimettersi"

globalist Modifica articolo

6 Febbraio 2023 - 12.12

Preroll

Giuseppe Conte è disposto ad accogliere l’invito ipocrita di Giorgia Meloni di abbassare i toni sul caso Cospito, anche se «i toni non li abbiamo mai alzati. Accogliamo l’invito di Giorgia Meloni per lavorare tutti con grande unità quando ci sono delle intimidazioni eversive e delle minacce alla sicurezza dello Stato. Su questo Meloni troverà il M5s compatto e in prima linea per assicurare unità e forza allo Stato».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Un’altra cosa secondo Conte «sono gli avvenimenti accaduti. Su quello lei non deve fare il leader di partito, ma il presidente del Consiglio. Per questo «deve invitare i suoi fedelissimi Delmastro e Donzelli a dimettersi», perché «hanno dimostrato di essere superficiali e inadeguati nei ruoli che rivestono. Non possono utilizzare informazioni ancorché non segrete ma comunque riservate e non divulgabili – ha concluso – che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini per fini di lotta politica».

Middle placement Mobile

Sul Pd, l’ex presidente del Consiglio ha detto: I candidati alla segreteria del Pd “hanno bisogno di parlarsi in modo chiaro, aperto ed esprimere un’identità e un’azione chiara. Non possono concludere il congresso mettendo sullo stesso piano e dialogando con tutti, con il terzo polo, o meglio col sesto polo, e col M5s, con chiunque ci sta. Bisogna avere un’identità, noi ce l’abbiamo e chiediamo loro che la esprimano per poter costruire progetti politici seri e coerenti, gli unici che possono avere la fiducia dei cittadini”.