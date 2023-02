Pd: con Cuperlo si schiera un gruppo di intellettuali: "Riproviamoci"

globalist Modifica articolo

5 Febbraio 2023 - 18.20

Gianni Cuperlo non vincerà, salvo sorprese. Ma sarà in grado di dare un contributo di idee per il nuovo Pd.

“Abbiamo trovato nella piattaforma `Promessa democratica´ avanzata da Gianni Cuperlo e nel suo profilo alcune delle risposte che in questi anni sono mancate e ne sosteniamo le buone ragioni».

Si apre così il documento a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo alla segreteria del Pd, firmato da intellettuali, artisti, docenti universitari e altre personalità del mondo della cultura, della politica e delle professioni. Tra questi l’ex presidente del Piemonte Sergio Chiamparino, l’assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor, l’attore Paolo Hendel, il regista Elio De Capitani. E poi il direttore della Fondazione Feltrinelli Massimiliano Tarantino, lo storico Lucio Villari, la politologa Nadia Urbinati, il filosofo Roberto Esposito.

«Riteniamo questo congresso – si scrive nel documento – il più importante dopo il Lingotto. E importante anche per quella sinistra e quel solidarismo diffusi che, se la `casa´ cambia e si rinnova radicalmente, possono tornare a dare speranza, a riconquistare la stima di chi chiede riscatto e una concretezza agganciata a un pensiero e a esempi positivi. E allora non potevamo chiamarci fuori e alcuni (molti) di noi si sono iscritte e iscritti». Segue il richiamo alla costruzione di una «alternativa credibile alla peggiore destra oggi al governo» , attraverso «un Pd nuovo e un progetto costituente che cresca dal basso». E si conclude con l’invito: «riproviamoci».