E' morto Enzo Carra, il giornalista ex portavoce della Dc aveva 79 anni

2 Febbraio 2023 - 15.33

Enzo Carra è morto a 79 anni, è stato portavoce della Dc quando era segretario Arnaldo Forlan. «Un uomo buono, colto, intelligente. Un pezzo di storia della Democrazia Cristiana e un testimone di cosa deve essere la politica. Per me e per molti di noi un amico vero che ci mancherà». Lo scrive in una nota di cordoglio il senatore del Pd Dario Franceschini.

Giornalista, intellettuale, politico, ma soprattutto un grande notista politico, capace di interpretare con acume e lungimiranza il quadro politico e di saper cogliere come pochi l’essenza del dibattito pubblico”. Lo dichiarano in una nota l’ex deputato Michele Anzaldi e l’ex ministro Enzo Scotti.

Carra, 79 anni, portavoce della Democrazia cristiana tra il 1989 e il 1992, era stato deputato prima della Margherita e poi del Pd. Firma di punta delle pagine politiche del quotidiano “Il Tempo” fino al 1987.

“Ci lascia un gentiluomo e un amico, con cui fino alle ultime ore ci siamo confrontati e riuniti per la pubblicazione del suo ultimo libro in uscita proprio oggi, ‘L’ultima Repubblica’ (Eurilink University Press). La sua scomparsa provoca un grande vuoto nel panorama giornalistico e politico del nostro Paese. In questo momento di immenso dolore siamo vicini alla moglie Olga e al figlio Giorgio”, concludono Anzaldi e Scotti.